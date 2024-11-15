The Times: США разместят в Шотландии самолеты-разведчики P-8A Poseidon

США впервые со времен холодной войны разместят в Шотландии самолеты морской разведки, предназначенные для обнаружения и уничтожения подводных лодок. Об этом со ссылкой на британское Министерство обороны пишет газета The Times.

Сообщается, что на авиабазе Лоссимут будут базироваться самолеты Boeing P-8A Poseidon. Они, подчеркнули в военном ведомстве, появятся на фоне роста обеспокоенности по поводу российской активности в Северной Атлантике и Арктике.

Напомним, ранее стало известно о планах США расширить военную авиабазу Кечкемет в Венгрии. Там Пентагон хочет разместить транспортные самолеты C-5 Galaxy, штурмовики A-10 Warthog и истребители F-15 Eagle, способные нести ядерное оружие.

Стоимость работ оценивается от 25 до 50 миллионов долларов. Модернизацию должны провести за 727 дней.