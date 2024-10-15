США расширят авиабазу в Венгрии для размещения истребителей F-15

Соединенные Штаты планируют расширить военную авиабазу Кечкемет в Венгрии для того, чтобы там разместить транспортные самолеты C-5 Galaxy, штурмовики A-10 Warthog и истребители F-15 Eagle, способные нести ядерное оружие. Об этом пишет РИА Новости.

Стоимость работ оценивается от 25 до 50 миллионов долларов. Модернизацию должны провести за 727 дней, отмечено в тендере, опубликованном на американском портале госзакупок.

Напомним, в июле этого года Пентагон анонсировал размещение в Германии с 2026 года ракет дальнего радиуса действия. В частности, речь шла о многоцелевых ракетах SM-6, крылатых ракетах Tomahawk и гиперзвуковых ракетах в неядерном оснащении.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус объяснил данные планы ответом на развертывание российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Позже президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва будет считать себя свободной от моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности, если в Германии появятся американские ракеты.