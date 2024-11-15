Операторы FPV-дронов уничтожили пехоту ВСУ в блиндажах в Курской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинских боевиков, затаившихся в блиндажах на Курском направлении, и публикует видео боевой работы.

Российское оборонное ведомство уточнило, что FPV-дронами управляли операторы из состава Испытательного центра перспективных беспилотных технологий «Рубикон» Минобороны России.

Воздушную разведку при помощи беспилотников вели также военнослужащие из «Рубикона».

МО РФ добавило, что, помимо пехоты ВСУ, пытавшейся спрятаться в блиндажах, операторы беспилотников поразили и вражескую технику.

Ранее сообщалось, что российские военнослужащие уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.