Российские военнослужащие уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пикапа в Харьковской области.

Автомобиль был обнаружен разведчиками из состава группировки войск «Север». Пикап двигался на неприятельские позиции для проведения ротации боевиков.

Проанализировав полученные разведданные, военнослужащие привлекли оператора FPV-дрона, который и уничтожил пикап противника прямым попаданием.

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ прямо в блиндаже на территории Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.