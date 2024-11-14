Российские военнослужащие уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пикапа в Харьковской области.
Автомобиль был обнаружен разведчиками из состава группировки войск «Север». Пикап двигался на неприятельские позиции для проведения ротации боевиков.
Проанализировав полученные разведданные, военнослужащие привлекли оператора FPV-дрона, который и уничтожил пикап противника прямым попаданием.
Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ прямо в блиндаже на территории Сумской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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