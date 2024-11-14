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Российские военнослужащие уничтожили пикап ВСУ в Харьковской области

Автомобиль неприятеля стал добычей операторов FPV-дронов группировки войск «Север».
2024-11-14 15:51:46
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России сообщает об уничтожении украинского пикапа в Харьковской области. 

Автомобиль был обнаружен разведчиками из состава группировки войск «Север». Пикап двигался на неприятельские позиции для проведения ротации боевиков. 

Проанализировав полученные разведданные, военнослужащие привлекли оператора FPV-дрона, который и уничтожил пикап противника прямым попаданием. 

Ранее сообщалось, что операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ прямо в блиндаже на территории Сумской области

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #Харьковская область #пикап #FPV-дроны #группировка "север"
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