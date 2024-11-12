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Су-34 сбросил планирующие бомбы на опорник ВСУ в Курской области

Получив подтверждение от разведки об уничтожении живой силы и опорного пункта ВСУ, экипаж благополучно вернулся на аэродром вылета.
2024-11-12 15:07:38
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Сброс авиабомбы с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК) с истребителя-бомбардировщика Су-34 в Курской области показали на видео. Соответствующий ролик опубликовало Министерство обороны России.

На записи демонстрируются полет и кабина самолета. Показана с разных ракурсов сама авиабомба с пристегнутым к ней комплекту с раскладными крыльями.

«Удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК)», - говорится в сообщении.

В описании к кадрам сказано, что бомбы сбрасывались на живую силу и опорный пункт ВСУ. Когда разведка подтвердила уничтожение целей, экипаж вернулся на аэродром.

После отделения авиабомбы с УМПК от носителя на ней раскрываются крылья и свободнопадающий боеприпас планирует к цели. Может сбрасываться на дистанции в десятки километров, что позволяет атаковать наземные объекты на относительно безопасном расстоянии. Такие бомбы с трудом фиксируются средствами ПВО, а их разрушительная способность такова, что объекты уничтожаются даже без прямого попадания.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #су-34 #ВСУ #МО РФ
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