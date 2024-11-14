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ФБР обыскало квартиру главы букмекеров, предсказавших победу Трампа

Журналисты допустили, что обыск в квартире главы букмекерского агентства может быть политической расправой.
Ян Брацкий 2024-11-14 05:56:55
© Фото: Gene Blevins, ZUMAPRESS, Globallookpress

Агенты ФБР нагрянули с обыском в квартиру директора букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана. Ранее оно предсказало победу республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США.

В ходе обыска оперативники изъяли электронные устройства, находившиеся в квартире, а также личный смартфон Коплана.

О причинах проведения оперативных мероприятий в ФБР не сообщили, однако журналисты газеты The New York Times предположили, что это может быть политической расправой.

По данным газеты, агентство предсказывало победу Дональда Трампа над Камалой Харрис, в отличии от традиционных опросов.

Так, сервис Polymarket анонсировал победу Трампа с вероятностью в 73%. Позже букмекеры стали принимать ставки на то, сумеет ли новая администрация Белого дома уладить украинский конфликт в течение трех месяцев.

#сша #Трамп #Выборы #ФБР #букмекеры #Обыск
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