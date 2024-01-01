В новогоднем обращении Путин сказал отдельные слова военнослужащим

Президент России Владимир Путин отдельно обратился к военнослужащим в своем новогоднем обращении. Глава государства сказал, что они находятся на переднем крае борьбы за правду и справедливость.

«Вы - наши герои, вместе с вами наши сердца. Мы гордимся вами, восхищаемся вашим мужеством», - сказал президент.

Путин выразил уверенность, что те, кто находится на боевом посту, чувствуют любовь самых близких, самых дорогих, родных людей, мощную и искреннюю поддержку всего народа.

«Мы не раз доказали, что умеем решать самые сложные задачи и никогда не отступим, потому что нет такой силы, которая способна нас разобщить, заставить забыть память и веру отцов, остановить наше развитие», - сказал глава государства.

Кроме того, Путин отметил, что россияне остро и отчетливо осознают, как много в этот период зависит от нас самих.