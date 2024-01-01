Пенсии, зарплаты и призыв на службу: какие законы вступают в силу в январе 2024 года

С 1 января 2024 года в силу вступают важные законы и правила, которые коснутся многих жителей Российской Федерации. Подборкой этих законов, которые отразятся на жизни россиян делится Государственная дума России на своем официальном сайте.

Так, минимальный размер оплаты труда увеличится на 18,5% и составит 19 242 рубля. В результате заработная плата вырастет у 4,8 миллиона человек. Такое изменение поручил президент России Владимир Путин. Также пенсии россиян вырастут на 7,5%, а размер фиксированной выплаты увеличится до 8134,88 рублей.

Изменения также коснутся материнского капитала. Его получат только лица, имеющие российское гражданство на момент рождения ребенка, и только в том случае, если он является гражданином Российской Федерации по рождению. Изменение не затронет жителей новых территорий России.

Родители детей с инвалидностью с начала 2024 года получат возможность одновременно работать неполный рабочий день и получать социальные выплаты в размере 10 тысяч рублей.

Также страховая и социальная пенсии по случаю потери кормильца, а также социальная пенсия детям, оба родителя которых неизвестны, будут назначаться в беззаявительном порядке.

С 1 января 2024 года призыву на срочную военную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Верхняя граница призывного возраста в Российской Федерации повышается на три года - с 27 до 30 лет.

Выплата в случае ранения ребенка в новых регионах России или на другой территории России поблизости от зоны специальной военной операции составит 100 тысяч рублей.

Новые законы также затронут и медицинскую сферу. Так, сотрудники бригады скорой помощи будут освобождены от обязанности брать согласие на медпомощь у пациентов, когда присутствует угроза для их жизни.

Ранее глава государства Владимир Путин в своем новогоднем обращении к россиянам назвал, что объединяет граждан РФ. По его словам, граждане РФ понимают масштабные цели, которые стоят перед обществом, и колоссальную ответственность за Родину.