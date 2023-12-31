Путин в новогоднем обращении назвал, что объединяет граждан РФ

Главное, что объединяло и объединяет граждан России, - это судьба Отечества, глубокое понимание высочайшей значимости того исторического этапа, через который проходит страна, заявил Владимир Путин в своем новогоднем обращении.

По его словам, граждане РФ понимают масштабные цели, которые стоят перед обществом, и колоссальную ответственность за Родину.

«Мы остро, отчетливо осознаем, как много в этот период зависит от нас самих, от нашего настроя на лучшее, нашего стремления поддержать друг друга словом и делом», - сказал глава государства.

Путин отметил, что работа на общее благо сплотила общество. Россияне едины в труде и в бою, в будни и праздники. Они проявляют самые главные черты народа России - солидарность, милосердие и стойкость.