Расчеты гаубиц Д-30 уничтожили ВСУ в блиндажах в курском приграничье

Артиллеристы группировки войск «Север» уничтожили минометные расчеты и живую силу украинских боевиков в приграничном районе Курской области. Кадры боевой работы публикует Минобороны России. Огонь бойцы вели из 122-мм гаубицы Д-30.

Расчеты гаубицы работают в связке с разведчиками на линии боевого соприкосновения. Вражеские укрытия обнаруживают при помощи дронов. После передачи координат артиллеристы приступают к уничтожению противника.

С момента получения задачи до уничтожения цели проходят считаные минуты. Работают в любое время суток и в любую погоду. Для этого все позиции оборудованы ночными артиллерийскими прицельными приспособлениями.

Расчеты слаженные, уничтожающие позиции ВСУ за несколько выстрелов. После этого бойцы маскируют орудие, не позволяя обнаружить место, откуда ведется огонь.

Дальность стрельбы 122-мм гаубиц Д-30 составляет более 15 километров, при этом они способны производить до восьми выстрелов в минуту.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.