Французская полиция задержала за беспорядки в новогоднюю ночь 380 человек

Новый год во Франции традиционно начался с массовых беспорядков с поджогами машин. О последствиях экстремистских выходок сообщил глава французского МВД Жеральд Дарманен.

По данным полиции, стражи порядка задержали за бесчинства 380 человек, им вменяют нарушение общественного порядка и повреждение чужого имущества - огнем уничтожено 745 припаркованных машин по всей стране.

Министр отметил, что новый год во Франции не в первый раз начинается с поджогов и добавил, что количество сожженных автомобилей и задержаний немного уменьшилось.

«По сравнению с прошлым годом сожгли на 10 % меньше автомобилей. Произведено 380 задержаний по всей стране, это также на десять процентов меньше», - рассказал министр Дарманен.

По информации французского МВД, в усиленных нарядах и патрулях Новый год встретили свыше 90 тысяч полицейских и жандармов.

Ранее сообщалось, что в президент Франции Эммануэль Макрон в новогоднем обращении призвал нацию «остановить Россию и поддержать Украину».