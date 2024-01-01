Российские войска поразили предприятие по производству БПЛА под Харьковом

Российские Вооруженные силы поразили предприятие в районе города Чугуев Харьковской области, где противника производил беспилотные летательные аппараты. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также ВС РФ с помощью артиллерии, ракет и ударных БПЛА уничтожили четыре склада топлива для украинской военной техники. Они располагались под Одессой, Днепропетровском и Константиновкой.

Также Министерство обороны сообщило об ударе высокоточным оружием по вражеским аэродромам, на которых базировались самолеты-носители британских ракет Strom Shadow. Все цели были поражены.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов