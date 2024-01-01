ВС РФ 31 декабря поразили аэродромы с самолетами-носителями ракет Storm Shadow

Вооруженные силы России 31 декабря 2023 года нанесли удар по инфраструктуре вражеских аэродромов, на которых располагались самолеты-носители британских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для удара российские войска использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Цель удара была достигнута, все объекты были поражены.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении предприятия в Харьковской области, на котором противник производил беспилотные летательные аппараты.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов