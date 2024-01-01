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ВС РФ 31 декабря поразили аэродромы с самолетами-носителями ракет Storm Shadow

Удар наносился высокоточным оружием большой дальности, все объекты поражены, сообщили в МО РФ.
2024-01-01 14:19:01
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Вооруженные силы России 31 декабря 2023 года нанесли удар по инфраструктуре вражеских аэродромов, на которых располагались самолеты-носители британских крылатых ракет Storm Shadow. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Для удара российские войска использовали высокоточное оружие большой дальности воздушного базирования. Цель удара была достигнута, все объекты были поражены.

Также в Минобороны сообщили об уничтожении предприятия в Харьковской области, на котором противник производил беспилотные летательные аппараты.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов

#армия #Минобороны РФ #ракеты #Storm Shadow #Высокоточное оружие
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