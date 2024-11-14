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Из-за удара ЦАХАЛ по центру скорой помощи на юге Ливана погибло 6 человек

Министерство здравоохранения Ливана просит мировое сообщество принять меры по прекращению ударов ЦАХАЛ по сотрудникам скорой помощи и спасателям.
Карина Тазетдинова 2024-11-14 23:59:15
© Фото: Khaled Habashiti XinHua Global Look Press

Из-за атаки Израиля по центру скорой помощи гражданской обороны в Арабсалиме на юге Ливана погибло шесть человек, четверо из них — парамедики. Об этом сообщили в центре экстренных ситуаций при министерстве здравоохранения страны.

«Израильская авиация нанесла удар по центру скорой помощи гражданской обороны в поселении Арабсалим на юге Ливана. Погибли шесть человек, включая четырех парамедиков», — следует из заявления.

В министерстве призвали международное сообщество прекратить удары Израиля по сотрудникам спасательных служб и работникам скорой помощи.

ЦАХАЛ не впервые наносит удары по гражданской инфраструктуре. Ранее израильские ВВС атаковали убежище для семей беженцев с юга и востока Ливана. Тогда погибло 28 человек.

#Израиль #ливан #ЦАХАЛ #медики #Скорая помощь #Арабсалим
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