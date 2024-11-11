ВВС Израиля нанесли удар по зданию с беженцами в Ливане

В результате атаки израильских ВВС на здание в поселении Эйн Якуб на севере Ливана погибли 28 человек. Об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.
По предварительной информации, в результате авиаудара по зданию с беженцами погибли 28 человек, сообщает агентство.
Здание было полностью разрушено израильской авиацией. Оно служило убежищем для семей беженцев с юга и востока Ливана, а также для беженцев из Сирии.
Накануне в результате ударов Армии обороны Израиля в Ливане погибло не менее 43 человек.
© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»