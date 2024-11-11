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ВВС Израиля нанесли удар по зданию с беженцами в Ливане

По предварительной информации, в результате атаки на здание с беженцами погибли 28 человек.
Владимир Рубанов 2024-11-11 21:24:09
© Фото: Marwan Naamani dpa, Global Look Press

В результате атаки израильских ВВС на здание в поселении Эйн Якуб на севере Ливана погибли 28 человек. Об этом сообщает ливанское национальное агентство NNA.

По предварительной информации, в результате авиаудара по зданию с беженцами погибли 28 человек, сообщает агентство.

Здание было полностью разрушено израильской авиацией. Оно служило убежищем для семей беженцев с юга и востока Ливана, а также для беженцев из Сирии.

Накануне в результате ударов Армии обороны Израиля в Ливане погибло не менее 43 человек.

#авиаудар #Израиль #ВВС #беженцы #арабо-израильская война #ливан
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