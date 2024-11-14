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СНБО удалила посты с критикой кандидата Трампа на пост главы разведки

Публикации датируются 2022-2024 годами, все они исчезли утром в четверг, 14 ноября.
Елизавета Кондрикова 2024-11-14 21:59:23
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

На Украине удалили старые посты с критикой в адрес кандидата на пост главы Национальной разведки США в администрации избранного на пост президента Дональда Трампа Тулси Габбард, пишет издание «Страна». Чисткой в Сети занялся Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

Уточняется, что центр удалил запись от апреля 2022 года, которая обвиняет Габбард в якобы «работе за деньги Кремля», а также публикацию от ноября 2023 года, уличившую политика в манипуляциях. Габбард усомнилась в «демократии» на Украине, заявив, что Зеленский запретил оппозиционные партии и контролирует СМИ в стране. А также посты о «пророссийской риторике» бывшей конгрессвумен и о нелегитимности Зеленского.

Всего были удалены четыре публикации. Все записи исчезли утром в четверг, 14 ноября, пишет СМИ.

В 2022 году Габбард внесли в базе данных украинского ресурса «Миротворец», сообщает RT. Политик все еще числится в списке.

Напомним, Трамп предложил кандидатуру Габбард накануне, 13 ноября. Она является офицером и ветераном войны в Ираке.

#Украина #сша #Дональд Трамп #Владимир Зеленский #Тулси Габбард #национальная разведка США
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