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Врач успокоил россиян по поводу вакцинации в подъем заболеваемости

Главное при вакцинации от гриппа быть здоровым, без высокой температуры, катаральных явлений, ломоты в суставах и других недомоганий.
Виктория Бокий 2024-11-15 09:27:02
© Фото: Bulkin Sergey, news.ru, Global Look Press © Видео: ТРК «Звезда»

Каждую осень происходит подъем заболеваемости ОРВИ, но случаев заражения гриппом в этом году мало. Об этом рассказал «Звезде» иммунолог Владимир Болибок.

По словам иммунолога, грипп еще не добрался до россиян. Обычно подъем заболеваемости начинается в самом конце ноября или декабре.

«Сейчас пока относительно спокойная обстановка по гриппу. Прививку делать вполне безопасно», - подчеркнул Владимир Болибок.

По словам собеседника, вакцинироваться без вреда для здоровья можно даже в начале подъема заболеваемости. Если после прививки человек все-таки заразиться гриппом, то он перенесет это заболевание в менее активной форме.

«Даже если человек заразится через несколько дней после этой прививки, то его иммунитет успеет среагировать, и он будет болеть гриппом гораздо в менее активной форме», - поделился эксперт.

Главное при вакцинации от гриппа быть здоровым, без высокой температуры, катаральных явлений, ломоты в суставах и других недомоганий. Кроме катаральных явлений, соматическое здоровье человека тоже должно быть в норме на момент вакцинации, заключил Владимир Болибок.

Ранее эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков рассказал, как проветривать помещения, чтобы не заболеть.

#вакцинация #грипп #ОРВИ #заболеваемость #сезон #наш экслюзив
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