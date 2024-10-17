Иммунолог рассказал, как проветривать помещения, чтобы не заболеть

Частота и интенсивность проветривания помещения очень сильно сказываются на составе воздуха и способствуют предотвращению распространения инфекций, заявил иммунолог и эксперт по международному здравоохранению Николай Крючков.

«Рекомендацию можно конкретно рассчитать для конкретного помещения и частоты интенсивного воздухообмена, но если мы берем среднестатистическую ситуацию, то каждый день следует проветривать 1-2 раза по полчаса-часу. Это скажется на передаче гриппа и коронавирусной инфекции», - заявил специалист в разговоре со «Звездой».

Со слов Крючкова, при обновлении воздуха в помещении остается меньше вирусных частиц и пыли, которая тоже может вызывать аллергию.

Помимо этого, в помещение становится больше кислорода и меньше углекислого газа. Такой процесс позволяет работникам в офисе улучшить свою продуктивность.

Эксперт отмечает, что проветривать помещение следует в любое время года. Он подчеркнул, что холод не является причиной заболеваний. Инфекции передаются с помощью распространения вирусов, а холод только может снизить иммунитет.

«По поводу респираторных инфекций, в том числе ОРВИ и гриппа, бытует мнение о том, что переохлаждение является основной причиной заболевания. Безусловно, это не так», - сказал иммунолог.

Эксперт заявил, что не стоит забывать об использовании фильтров для очистки воздуха. Они также способствуют уменьшению вредных частиц в помещении. Кроме того, следует проверять работу механической вентиляции. Рекомендации по проветриванию наиболее эффективны в данной ситуации в совокупности всех факторов очистки воздуха.