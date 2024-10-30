Товарооборот России и ЕС в августе сократился почти на миллиард евро

В августе объем торговли между Россией и странами Европейского союза резко уменьшился, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Евростата. Товарооборот сократился почти на миллиард евро, до 5,1 миллиарда.

Россия сократила поставки товаров в ЕС на 12% по сравнению с июлем - до 2,6 миллиарда евро. В свою очередь, Евросоюз уменьшил продажи своей продукции в Россию на 18% - до 2,5 миллиарда евро.

В результате двусторонний товарооборот снизился на 15%. Это самое значительное падение с февраля 2023 года. Общая сумма товарооборота в итоге приблизилась к показателям 1999 года.

За восемь месяцев текущего года Россия и ЕС сократили торговлю на 28% - до 45 миллиардов евро. При этом экспорт из России сократился на 35% и составил 23,4 миллиарда евро, а европейский упал на 18% и составляет теперь 21,6 миллиарда.

В июле товарооборот России и Европейского союза показал рост впервые с ноября 2023 года.