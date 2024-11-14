Политолог: преследование Ле Пен приведет к волнениям во Франции

Преследование оппозиции во Франции, в частности политика Марин Ле Пен, приведет к недовольству и волнениям в обществе, так как Ле Пен обладает большой народной поддержкой, заявил в беседе со «Звездой» политолог Евгений Михайлов.

«Марин Ле Пен многие поддерживают, потому что она выступает за самостоятельность, за соблюдение национальных интересов, а не глобалистов», - пояснил он.

Обвинения же в адрес политика специалист назвал надуманными фактами, которые направлены на сдерживание партии Ле Пен на следующих парламентских выборах в стране. По словам Михайлова, нахождение у власти правой партии Марин Ле Пен будет мешать действующему президенту Эммануэлю Макрону.

«Макрону сейчас и так тяжело, поэтому, я думаю, это по его указке сейчас прессуют Ле Пен», - заключил политолог.

Подобная тенденция по недопущению к власти правых партий, выступающих за собственные национальные интересы, сейчас господствует во всей Европе, отметил Евгений Михайлов, особенно на фоне победы на выборах в США Дональда Трампа.

Напомним, в отношении Марин Ле Пен ведется разбирательство по делу о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте. Накануне прокуратура потребовала запретить ей избираться в органы власти в течение пяти лет, а также заключить Ле Пен под стражу на тот же срок. Сама политик назвала эти требования чрезмерными.