Прокуратура запросила для Марин Ле Пен пять лет тюрьмы

Французский политик Марин Ле Пен назвала запрашиваемый прокуратурой для нее приговор «жестким и чрезмерным». Ранее надзорное ведомство потребовало запретить Ле Пен избираться в органы власти в течение пяти лет, а также заключить ее под арест на тот же срок, с обязательным ношением электронного браслета на протяжении двух лет, сообщает BFMTV.

«Прокуратура чрезмерна в своих требованиях, особенно в том, что касается немедленного исполнения приговора в отношении всех подсудимых», - заявила Ле Пен.

Политик выразила надежду на то, что суд выслушает все аргументы защиты и не последует требованиям стороны обвинения. Запрашиваемый приговор «не стал сюрпризом», отметила Марин Ле Пен.

Напомним, в отношении Ле Пен ведется разбирательство по делу о фиктивном найме ассистентов партии в Европарламенте. Помимо всех требований в отношении политика, прокуратура намерена взыскать с ее партии «Национальное объединение» штраф в сумме двух миллионов евро.

Напомним, на прошедших минувшим летом во Франции парламентских выборах партия Марин Ле Пен «Национальное объединение» заняла третье место, получив от 141 до 143 парламентских мандатов. Ле Пен по итогам выборов заявила, что победа партии лишь «откладывается».