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Рынок в Горловке показали после обстрела ВСУ

В результате сегодняшних ударов по центру Горловки пострадали 14 человек.
Елизавета Кондрикова 2024-11-14 17:27:07
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В результате ударов украинских боевиков по центру Горловки пострадали местный торговый центр и рынок. Разрушенными оказались палатки рынка, были побиты окна, вокруг находят осколки от снарядов. Кадры из пострадавшего города показал корреспондент «Звезды».

На кадрах видны сотрудники представительства ДНР в СЦКК, которые демонстрируют осколки от вражеских снарядов - американских кассетных боеприпасов.

По последним данным, число пострадавших выросло до 14. Об этом мэр города Иван Приходько написал в своем Telegram.

Напомним, сегодня днем украинские националисты обстреляли центр Горловки, местную жительницу доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Также повреждения получила инфраструктура местных предприятий и городской транспорт, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.

#ДНР #Горловка #Обстрел #раненые #наш эксклюзив #торговый центр #рынок #иван приходько
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