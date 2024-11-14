Оператор дрона сбросил взрывчатку на автомобиль ВСУ в Курской области

Министерство обороны РФ показало, как с беспилотника прямо на автомобиль ВСУ скидывают взрывчатку в приграничном районе Курской области. Транспортное средство вместе с личным составом было уничтожено военнослужащими группировки войск «Север».

Разведка выявила движение машины в сторону своих позиций. После анализа разведданных было принято решение об огневом воздействии по выявленной цели.

«Выждав подходящий момент, оператор боевого БПЛА, умело управляя дроном с системой сброса боеприпасов, точным попаданием уничтожил автомобиль боевиков ВСУ, сорвав проведение ротации», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

На записи показано, как оснащенный камерой наблюдения дрон пролетает над целью, оператор наводит боеприпас и сбрасывает его. После сброса происходят детонация и пожар.

Ранее российские военнослужащие ударом FPV-дрона сожгли украинский автомобиль в приграничном районе Курской области. Минобороны показало видео с попаданием беспилотника по вражеской машине, спрятанной под деревом.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.