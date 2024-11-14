Ми-28 разгромил опорный пункт ВСУ в Курской области

Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ в составе смешанной тактической группы нанес удар авиационными ракетами по украинским боевикам и опорному пункту ВСУ в Курской области, сообщает Министерство обороны России.

Ведомство продемонстрировало видео боевой работы. На кадрах с разных ракурсов показаны подготовка к вылету, полет и пуск ракет, приземление, действия летчика в кабине. После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелил тепловые ловушки. Передовой авианаводчик подтвердил уничтожение назначенных целей.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.