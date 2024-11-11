Ми-28 ударил ракетами по боевикам и опорнику ВСУ в Курской области

Экипаж вертолета Ми-28НМ ударил по живой силе и бронетехнике ВСУ в Курской области. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации.

Удар наносился ракетами по координатам, переданным авиационным наводчиком. Ведомство продемонстрировало видео боевой работы. На кадрах с разных ракурсов показаны подготовка к вылету, полет и пуск ракет, приземление, действия летчика в кабине.

После удара экипаж выполнил противоракетное маневрирование на предельно малой высоте и отстрелил тепловые ловушки. Это позволяет создать ложные цели для ракет с тепловым наведением и не попасть под удар ПЗРК. Передовой авианаводчик подтвердил, что назначенные цели уничтожены.

В описании к видео уточняется, что в зоне спецоперации армейская авиация выполняет следующие задачи: сопровождает колонны, уничтожает вражескую бронетехнику, доставляет десант и грузы, оказывает авиационную поддержку подразделениям.

Главная задача Ми-28 - уничтожение бронетехники и пехоты противника на поле боя. Вертолет также способен вести разведку и патрулирование местности. На внешних держателях вертолета могут размещаться противотанковые управляемые ракеты, а также блоки с неуправляемыми ракетами.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.