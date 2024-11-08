В Горловке два коммунальщика погибли из-за атаки украинского дрона

Сегодня утром в городе Горловка в Донецкой Народной Республике украинский беспилотник атаковал автомобиль энергоснабжающей организации. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

В результате удара погибли два человека. Жертвами атаки стали работники коммунального предприятия.

«Вечная память героям, погибшим при исполнении служебного долга», - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Он отметил, что трагедия произошла в поселке Озеряновка, расположенном в Центрально-Городском районе.