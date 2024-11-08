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В Горловке два коммунальщика погибли из-за атаки украинского дрона

Вражеский беспилотник ударил по автомобилю энергоснабжающей организации.
Сергей Лебедев 2024-11-08 12:11:15
© Фото: Volodymyr Tarasov, Keystone Press Agency, Global Look Press

Сегодня утром в городе Горловка в Донецкой Народной Республике украинский беспилотник атаковал автомобиль энергоснабжающей организации. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

В результате удара погибли два человека. Жертвами атаки стали работники коммунального предприятия.

«Вечная память героям, погибшим при исполнении служебного долга», - написал Приходько в своем Telegram-канале.

Он отметил, что трагедия произошла в поселке Озеряновка, расположенном в Центрально-Городском районе.

#в стране и мире #беспилотник #бпла #Горловка #атака #погибшие #Озеряновка
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