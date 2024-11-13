МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ прямо в блиндаже

Удар российскими беспилотниками был нанесен на территории Сумской области.
2024-11-13 17:30:08
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского блиндажа с боевиками внутри. Противника ликвидировали операторы FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск «Север».

Российское оборонное ведомство уточнило, что замаскированный вражеский блиндаж находился в Сумской области. Он располагался в лесистой местности. 

МО РФ отмечает, что военнослужащие добились прямого попадания в блиндаж. Его уничтожение зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны настигли украинские автомобили в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #беспилотники #сумская область #блиндаж #FPV-дроны
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 