Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ прямо в блиндаже

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского блиндажа с боевиками внутри. Противника ликвидировали операторы FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск «Север».
Российское оборонное ведомство уточнило, что замаскированный вражеский блиндаж находился в Сумской области. Он располагался в лесистой местности.
МО РФ отмечает, что военнослужащие добились прямого попадания в блиндаж. Его уничтожение зафиксировали средства объективного контроля.
Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны настигли украинские автомобили в Сумской области.
Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.
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