Операторы FPV-дронов уничтожили боевиков ВСУ прямо в блиндаже

Минобороны России опубликовало кадры уничтожения украинского блиндажа с боевиками внутри. Противника ликвидировали операторы FPV-дронов разведывательного подразделения группировки войск «Север».

Российское оборонное ведомство уточнило, что замаскированный вражеский блиндаж находился в Сумской области. Он располагался в лесистой местности.

МО РФ отмечает, что военнослужащие добились прямого попадания в блиндаж. Его уничтожение зафиксировали средства объективного контроля.

Ранее сообщалось, что российские FPV-дроны настигли украинские автомобили в Сумской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.