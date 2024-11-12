МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ЕП планирует запретить танкерам с нефтью из России входить в Ла-Манш

В проекте резолюции отмечается, что попытки ЕС и ввести ограничения и потолки на российскую нефть провалились.
Карина Тазетдинова 2024-11-12 01:01:02
© Фото: Aleksander Lyskin, Global Look Press

Европарламент готовит резолюцию с призывом к новым санкциям против танкеров, перевозящих нефть из РФ. В частности, она включает предложение о запрете этим судам входить в Ла-Манш, передает ТАСС со ссылкой на проект документа.

«Европарламент призывает страны ЕС в тесном сотрудничестве с Великобританией к мерам о запрете эти танкерам входа в Ла-Манш», — следует из данных.

Кроме того, ЕП планирует призвать страны, которые контролируют проливы, ограничить движения судов с российской нефтью.

Попытки Евросоюза и его партнеров ввести ограничения провалились, отмечается в документе. Резолюцию хотят вынести на голосование на сессии в Страсбурге, которая пройдет в ноябре. Известно, что она носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению даже институтами Евросоюза.

#Европарламент #нефть #евросоюз #санкции #Ла-Манш
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 