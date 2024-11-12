ЕП планирует запретить танкерам с нефтью из России входить в Ла-Манш

Европарламент готовит резолюцию с призывом к новым санкциям против танкеров, перевозящих нефть из РФ. В частности, она включает предложение о запрете этим судам входить в Ла-Манш, передает ТАСС со ссылкой на проект документа.

«Европарламент призывает страны ЕС в тесном сотрудничестве с Великобританией к мерам о запрете эти танкерам входа в Ла-Манш», — следует из данных.

Кроме того, ЕП планирует призвать страны, которые контролируют проливы, ограничить движения судов с российской нефтью.

Попытки Евросоюза и его партнеров ввести ограничения провалились, отмечается в документе. Резолюцию хотят вынести на голосование на сессии в Страсбурге, которая пройдет в ноябре. Известно, что она носит рекомендательный характер и не обязательна к исполнению даже институтами Евросоюза.