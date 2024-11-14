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Звезду Героя России передали родным погибшего бойца СВО Артема Семенка

Подразделение под руководством старшего лейтенанта Артема Семенка вело наступательные и оборонительные действия в районе Вербового Запорожской области.
2024-11-14 15:41:06
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Звезду Героя посмертно вручили родственникам Артема Семенка. Военнослужащий погиб 6 августа 2023 года в ходе проведения интенсивных боев против подразделений ВСУ на Ореховском направлении.

Артем Семенок был командиром парашютно-десантной роты 56-го гвардейского десантно-штурмового полка 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии (горной) ВДВ. Лично находился на линии фронта и не дал возможности прорваться численно превосходящему противнику.

Действуя смело и уверенно, нанес большой урон ВСУ. Под командованием Семенка уничтожено более 160 украинских националистов, 10 БМП, танк и шесть единиц автомобильной техники. Удалось пленить 10 боевиков ВСУ, включая одного офицера.

Во время ракетного удара противника получил смертельное ранение, но не пропустил вражеские подразделения через вверенный ему рубеж обороны.

Ранее заместитель министра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров передал звезду Героя России родителям гвардии лейтенанта Андрея Водопьянова, погибшего на полях сражений специальной военной операции. 

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #звезда героя #СВО
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