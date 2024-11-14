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Лаврентьев: агентов ГУР Украины в Сирии ликвидируют как пособников террористов

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию отметил, что ответ будет жестким.
Сергей Лебедев 2024-11-14 14:27:13
© Фото: Anas Alkharboutli, dpa, Global Look Press

Находящиеся на территории Сирии сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны Украины будут отслежены и ликвидированы как пособники террористов. Об этом в интервью ТАСС заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

 «У нас находится российский воинский контингент там. Я думаю, что они будут принимать соответствующие меры, без ответа это не окажется, ответ будет жестким», - сказал дипломат.

По словам Лаврентьева, имеются данные о том, что сотрудники ГУР находятся на территории Идлиба, поставляют туда беспилотники, а также обучают радикалов изготовлению и использованию БПЛА.

«Что очень опасно, потому что в руках радикальных элементов те же FPV ударные и так далее - это очень опасная штука, она может быть использована в том числе против гражданского населения и в провокационных целях», - добавил он.

Александр Лаврентьев также высказался и по поводу обсуждения сирийского урегулирования с администрацией Дональда Трампа. По его словам, Россия открыта к контактам с американскими партнерами.

«Они играли, играют и будут играть значительную роль, их мнение, конечно, надо будет учитывать, и с ними надо будет, естественно, договариваться», - сказал спецпредставитель президента.

Напомним, ранее глава департамента электронных СМИ Министерства информации Сирии Мунзер Ахмад заявлял, что Украина пытается вербовать боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»* от отчаяния. По его словам, Киев ведет провальную политическую игру, контактируя с террористами.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Россия #сирия #Украина #идлиб #ГУР #Александр Лаврентьев
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