МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Сирии заявили, что Украина вербует террористов от отчаяния

Глава департамента электронных СМИ Министерства информации Сирии Мунзер Ахмад отметил, что Киев ведет провальную политическую игру.
Сергей Лебедев 2024-09-20 18:08:39
© Фото: Handout ZUMAPRESS.com Globallookpress

Украина пытается вербовать боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* от отчаяния. Об этом в интервью RT заявил глава департамента электронных СМИ Министерства информации Сирии Мунзер Ахмад. По его словам, Киев ведет провальную политическую игру, контактируя с террористами.

«Украинские власти, конечно, пребывают в кризисе. Сейчас грязные деньги, предлагаемые Украиной этим террористическим организациям, пойдут на грязные дела», - сказал он.

Напомним, ранее турецкая газета Aydınlık сообщала о переговорах украинских представителей с членами запрещенной террористической группировки. По ее данным, боевики обсуждали проведение тайных операций против российских войск.

В беседе со «Звездой» эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов рассказал, почему эта информация появилась сейчас. Ее источником стала турецкая разведка, зафиксировавшая попытки украинской разведки выйти на террористов.

По словам эксперта, Анкара дала отчетливо понять, что контролирует ситуацию. Станислав Тарасов уверен, что Турция не даст Киеву развиваться на этом направлении.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.

#Россия #сирия #боевики #Украина #Киев #Турция #террористы #Мунзер Ахмад
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
Саперы МЧС в зоне СВО
2
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
3
Лазерное станкостроение в России
4
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
5
Су-34. Работа в зоне СВО
6
Су-35С. Экстремально опасный
7
Высшая школа ВДВ
8
«Альфа». 50 лет
9
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
10
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 