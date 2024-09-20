Украина пытается вербовать боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам»* от отчаяния. Об этом в интервью RT заявил глава департамента электронных СМИ Министерства информации Сирии Мунзер Ахмад. По его словам, Киев ведет провальную политическую игру, контактируя с террористами.

«Украинские власти, конечно, пребывают в кризисе. Сейчас грязные деньги, предлагаемые Украиной этим террористическим организациям, пойдут на грязные дела», - сказал он.

Напомним, ранее турецкая газета Aydınlık сообщала о переговорах украинских представителей с членами запрещенной террористической группировки. По ее данным, боевики обсуждали проведение тайных операций против российских войск.

В беседе со «Звездой» эксперт по Ближнему Востоку Станислав Тарасов рассказал, почему эта информация появилась сейчас. Ее источником стала турецкая разведка, зафиксировавшая попытки украинской разведки выйти на террористов.

По словам эксперта, Анкара дала отчетливо понять, что контролирует ситуацию. Станислав Тарасов уверен, что Турция не даст Киеву развиваться на этом направлении.

* «Хайят Тахрир аш-Шам» - террористическая организация, запрещенная на территории Российской Федерации.