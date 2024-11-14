Минобороны России сообщает о том, что противник на Курском направлении потерял до 430 боевиков.

Также отмечено, что российские войска уничтожили на этом направлении 31 единицу бронетехники. В это число вошли 10 танков, две боевые машины пехоты и 19 боевых бронированных машин.

Российское оборонное ведомство добавило, что ВС РФ уничтожили еще 33 автомобиля противника, станцию РЭБ «Анклав-Н», а также семь орудий полевой артиллерии. Среди них две 155-миллиметровые установки «Богдана», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М101.

Ранее сообщалось, что российские «Солнцепеки» ударили по опорникам с пехотой ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.