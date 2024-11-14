МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВСУ потеряли до 430 боевиков на Курском направлении за сутки

Кроме этого, неприятель потерял 31 единицу бронетехники, включая 10 танков.
2024-11-14 13:34:44
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает о том, что противник на Курском направлении потерял до 430 боевиков. 

Также отмечено, что российские войска уничтожили на этом направлении 31 единицу бронетехники. В это число вошли 10 танков, две боевые машины пехоты и 19 боевых бронированных машин. 

Российское оборонное ведомство добавило, что ВС РФ уничтожили еще 33 автомобиля противника, станцию РЭБ «Анклав-Н», а также семь орудий полевой артиллерии. Среди них две 155-миллиметровые установки «Богдана», две 122-миллиметровые гаубицы Д-30 и 105-миллиметровое орудие М101.

Ранее сообщалось, что российские «Солнцепеки» ударили по опорникам с пехотой ВСУ в Курской области.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#армия #потери ВСУ #приграничье #Курское направление
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 