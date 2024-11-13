«Солнцепеки» ударили по опорникам с пехотой ВСУ в Курской области

Министерство обороны России показало кадры действий расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек» тульских десантников. В свой профессиональный праздник огнеметчики уничтожили опорные пункты ВСУ с пехотой в Курской области.

«Подразделения РХБ защиты Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения в составе расчетов тяжелых огнеметных систем ТОС-1А "Солнцепек" оказывают поддержку в ходе активных боевых действий штурмовым подразделениям тульских и рязанских десантников в приграничных районах Курской области», - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Огневые задачи поступают расчетам каждый день. Огнеметчики уничтожают долговременные опорные пункты, позиции и блиндажи с бронетехникой ВСУ, бьют по живой силе. В темное время суток «Солнцепек» выезжает на позицию и ведет огонь.

Из соображений безопасности и для создания эффекта неожиданности расчеты чаще работают по ночам, а не днем. Украинские боевики, избежавшие поражения, в панике бегут прочь, бросая позиции.

Огонь корректируется с помощью беспилотников, которые в режиме реального времени передают результаты поражения на командный пункт. Нанеся удар, экипаж переводит боевую машину в походное положение и покидает огневую позицию.

Тяжелые огнеметные системы уничтожают противника не осколками, а высочайшими температурами и давлением. При взрыве также сжигается кислород вокруг.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.