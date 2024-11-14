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Первый эшелон с новобранцами из Сибири отправился в ЮВО

В пути следования воинский эшелон пополнят призывники из регионов Сибири, Урала и Поволжья.
Надежда Котормус 2024-11-14 14:11:21
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Первый воинский эшелон с гражданами, призванными для прохождения военной службы из регионов Сибири в рамках осеннего призыва, отправился в Южный военный округ из Новосибирской области. За отправкой новобранцев наблюдала корреспондент «Звезды» Надежда Котормус.

Первая торжественная отправка эшелона всегда особенно волнительная, как для самих призывников, так и для их близких. Призывники пополнят ряды Сухопутных войск. Пункт назначения - Симферополь. Ребята рассказывают, о том, что служба будет проходить в курортном крае, могли только мечтать.

«Я когда еще был гражданским, я стоял, смеялся, говорил: "А прикиньте, куда-нибудь заберут рядом, прикиньте, горы посмотрю, море посмотрю". Ну вот, докричался. У меня отчим на СВО, а отец в Новосибирске живет, отчим на СВО тоже поддерживает», - рассказывает призывник Владислав Зиновьев.

В зону СВО призывники срочной службы не попадут, но требования такие же строгие. Перед отправкой все прошли тщательный медосмотр и профориентирование. В ближайший год на службе их ждет насыщенная программа.

«Новое вооружение, новая техника, новые тренажеры, сейчас очень активно используются различные компьютерные классы, виртуальные тренажеры, очки виртуальной реальности. Им необходимо все изучить. И стрелковое оружие обязательно они в руках подержат, научатся им владеть», - объясняет военный комиссар Новосибирской области Евгений Кудрявцев.

Мамы несут своим детям пакеты с продуктами, несмотря на вагон-ресторан в составе эшелона.

«Курочки копченой, сама все приготовила, все горячее, все в фольгу завернула. Я мама четверых детей, мы привыкли делиться, старалась, чтобы всем хватило покушать в дороге», - рассказывает мама призывника Надежда Агеева.

Ближайшее пополнение эшелон ждет в Омске. Сотня новобранцев едет из Новосибирской области, далее пустые вагоны по пути следования заполнят призывники с Урала, из Сибири и Поволжья.

Согласно указу президента, продлится осенний призыв до 31 декабря. За это время только Новосибирская область рассчитывает отправить к местам несения службы 2 000 новобранцев.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Сибирь #юво #призывники
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