ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Минобороны России сообщает об огневом поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов, которое нанесли ВС РФ за сутки.

Кроме этого, сообщается, что российские военные поразили и объекты украинской энергетики. Они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса противника.

Еще ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники врага в 142 районах.

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.