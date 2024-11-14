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ВС РФ поразили инфраструктуру украинских военных аэродромов

Кроме этого, было нанесено огневое поражение объектам украинской энергетики, которые обеспечивали работу ВПК этой страны.
2024-11-14 13:24:47
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об огневом поражении инфраструктуры украинских военных аэродромов, которое нанесли ВС РФ за сутки. 

Кроме этого, сообщается, что российские военные поразили и объекты украинской энергетики. Они обеспечивали работу предприятий военно-промышленного комплекса противника. 

Еще ВС РФ нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и военной техники врага в 142 районах. 

Также сообщается, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Вознесенка в Донецкой Народной Республике.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #Украина #Огневое поражение #Военные аэродромы
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