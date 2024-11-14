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Российские войска освободили Вознесенку на территории ДНР

Населенный пункт удалось освободить подразделениям группировки войск «Центр».
2024-11-14 12:07:02
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Вознесенка в ДНР.

«Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Вознесенка Донецкой Народной Республики», - говорится в сводке о ходе проведения специальной военной операции.

По данным оборонного ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Центр» суточные потери украинской стороны превысили 485 человек. Помимо живой силы, ВСУ лишились БМП Marder, пяти боевых бронированных машин «Казак», боевой бронированной машины Kirpi, пяти автомобилей, буксируемого орудия М777, Д-20, двух «Мста-Б», двух Д-30, САУ «Гвоздика».

Кроме того, в течение суток российские военные наносили удары по украинским военным аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК Украины, скоплениям живой силы и военной техники в 142 районах. Между тем силы ПВО сбили шесть реактивных снарядов, выпущенных с помощью РСЗО HIMARS, и 78 беспилотников самолетного типа.

Накануне Минобороны сообщило об освобождении Ровнополя на территории ДНР. Населенный пункт был взят под контроль подразделениями группировки войск «Восток».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ДНР #ВСУ #МО РФ #СВО #Вознесенка
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