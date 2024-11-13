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Российские войска освободили Ровнополь на территории ДНР

Населенный пункт был освобожден подразделениями группировки войск «Восток».
2024-11-13 12:06:50
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Ровнополь на территории Донецкой Народной Республики.

Населенный пункт был взят под контроль благодаря действиям подразделений группировки войск «Восток». По данным ведомства, суточные потери ВСУ в зоне ответственности группировки составили до 150 человек.

В сегодняшней сводке о проведении специальной военной операции также сказано, что в течение суток российские военнослужащие нанесли удары по военным аэродромам, объектам энергетики, используемым для работы ВПК Украины, скоплениям живой силы и военной техники в 139 районах.

Кроме того, наши средства ПВО за сутки сбили три французские корректируемые авиабомбы Hammer, реактивный снаряд, выпущенный с помощью американской РСЗО HIMARS, и 85 беспилотников самолетного типа.

Отметим, что накануне Минобороны сообщило об освобождении Колесниковки в Харьковской области. Населенный пункт был занят подразделениями группировки войск «Запад».

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВСУ #МО РФ #СВО #ровнополь
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