Осужденного за поджог Корана Журавеля завели в суд по делу о госизмене

Жителя Волгограда Никиту Журавеля завели в зал суда на слушание нового дела о государственной измене. На вопросы журналистов о том, жалеет ли мужчина о содеянном, Журавель не ответил и в сопровождении полиции его завели в зал суда.

В начале октября Генпрокуратура обвинила Журавеля в передаче СБУ кадров ж/д состава с военной техникой. Он выслал данные о передвижении военного автомобиля, видео железнодорожного состава с техникой ВС РФ и самолетов.

Молодой человек ранее был приговорен к 3,5 года колонии общего режима по делу о хулиганстве и оскорблении чувств верующих. Он поджег Коран возле мечети в Волгограде и снял процесс на видео. На допросе парень признался, что сделал это по заказу спецслужб Украины за вознаграждение в 10 тысяч рублей.