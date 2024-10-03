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Осужденного за поджог Корана Журавеля обвинили в госизмене

Журавель передал украинским спецслужбам данные о российской военной технике.
Сергей Лебедев 2024-10-03 11:59:58
© Фото: Кирилл Брага, РИА Новости

Уголовное дело о государственной измене завели против жителя Волгограда Никиты Журавеля, который ранее был осужден за сожжение Корана. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе Генеральной прокуратуры Российской Федерации.

«Уголовное дело направлено в Волгоградский областной суд для рассмотрения по существу», - отметили в ведомстве.

По версии следствия, Журавель сам связался со Службой безопасности Украины и предложил сотрудничество. Позже он выслал данные о передвижении военного автомобиля, видео железнодорожного состава с техникой ВС РФ и самолетов.

Напомним, Журавель в мае прошлого года сжег Коран возле мечети в Волгограде. В прошлом феврале его приговорили к 3,5 года колонии общего режима по делу о хулиганстве и оскорблении чувств верующих.

#в стране и мире #Волгоград #суд #Уголовное дело #Госизмена #Коран #никита журавель
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