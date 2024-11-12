МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Мобильное приложение Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Расчет Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Артиллеристы навели орудие и точными выстрелами уничтожили опорный пункт противника, замаскированный в лесополосе.
2024-11-12 11:08:32
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Расчет буксируемого орудия Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает Министерство обороны России.

На записи показано, как расчет разворачивает Д-30. Артиллеристы наводят орудие на цель и ведут огонь. Орудие накрыто маскировочной сетью, сверху установлена антидроновая защита.

Помогают артиллеристам операторы беспилотников. Координаты передаются на пункт управления, после чего по противнику наносится удар. Поразив цели, военнослужащие покидают позицию, прячут орудие и уходят в укрытие.

В описании к видео сказано, что боевые характеристики Д-30 позволяют артиллеристам наносить удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ, а также вести заградительный огонь для поддержки действий штурмовых отрядов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #ВСУ #д-30 #МО РФ
ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ И АНАЛИТИКА
Военная приемка
1
РХБЗ в зоне СВО
2
Казанское. Высшее. Танковое
3
Зеленодольское ПКБ. Проектировщики суперкораблей
4
Оружие Южной Африки
5
Центральный ядерный полигон. Продолжение
6
21 НИИИ. Секретный. Военный. Автомобильный
7
Воткинск. Центр военного ракетостроени
8
Саперы МЧС в зоне СВО
9
Т-90М «Прорыв». Герой СВО
10
Лазерное станкостроение в России
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Приложение для смартфона Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 