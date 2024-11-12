Расчет Д-30 уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Расчет буксируемого орудия Д-30 мотострелкового соединения группировки войск «Центр» уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении, сообщает Министерство обороны России.

На записи показано, как расчет разворачивает Д-30. Артиллеристы наводят орудие на цель и ведут огонь. Орудие накрыто маскировочной сетью, сверху установлена антидроновая защита.

Помогают артиллеристам операторы беспилотников. Координаты передаются на пункт управления, после чего по противнику наносится удар. Поразив цели, военнослужащие покидают позицию, прячут орудие и уходят в укрытие.

В описании к видео сказано, что боевые характеристики Д-30 позволяют артиллеристам наносить удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ, а также вести заградительный огонь для поддержки действий штурмовых отрядов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.