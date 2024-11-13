Военкор «Звезды» показал подбитый бронеавтомобиль Kirpi в Селидово

При штурме и освобождении Селидово войска группировки «Центр» сначала взяли под контроль несколько поселений вокруг и господствующую высоту - террикон шахты им. Коротченко. Штурмовики 15-й гвардейской бригады «Черные гусары» атаковали врага внезапно, используя неожиданную тактику. Также российские военнослужащие охотились не только на живую силу, но и на технику ВСУ. Например, были уничтожены бронеавтомобили ВСУ «Казак» и Kirpi. Один из подбитых натовских трофеев показал военный корреспондент «Звезды» Игорь Лапик.

Турецкий бронеавтомобиль Kirpi сначала переехал через ж/д переезд, залетел на территорию шахты, после чего подорвался на противотанковой мине. Десант выскочил из автомобиля, и завязался стрелковый бой - 10 украинских боевиков были уничтожены. Затем технику добивали FPV-дронами.

На бывших позициях ВСУ под Селидово сотрудники ФСБ нашли мины, гранаты, автоматы, пулеметы, гранатометы и боеприпасы. Такой арсенал националисты оставили для совершения диверсий. Теперь все это вооружение будет использовано российскими войсками в дальнейшем наступлении на Кураховском направлении.

Подробнее о других деталях штурма и освобождения Селидово смотрите в сюжете военного корреспондента «Звезды» Игоря Лапика.