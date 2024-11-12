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Бойцы раскрыли подробности штурма крупной шахты в Селидово

Противник не ожидал столь быстрого прорыва российских военнослужащих.
Игорь Лапик 2024-11-12 09:41:08
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Главной задачей российских бойцов при штурме Селидова было захватить мощный укрепрайон ВСУ, который находился в шахте им. Коротченко на въезде в город. Она и стала своеобразным ключом к обороне противника.

Военный корреспондент «Звезды» Игорь Лапик побывал в городе и пообщался с военными, которые штурмовали Селидово. Они рассказали, что использовали дерзкую тактику - сначала штурмовики ослепили и оглушили боевиков ВСУ, уничтожив антенны связи на крыше, а затем обошли пулеметные точки через дыру в заборе. Затем российские военнослужащие провели зачистку зданий и подняли триколор над укрепобъектом.

Противник не ожидал столь быстрого прорыва бойцов 15-й гвардейской бригады «Черные гусары». 

«Боевики сопротивлялись очень хорошо. Противник не ожидал, что мы появимся с такой наглостью», - рассказал участник операции, штурмовик Евгений Бажакин.

Сейчас повсюду по городу видны следы боев, но сильных разрушений нет. Жилая застройка практически не разрушена и пригодна для проживания. До конфликта в Селидово проживали порядка 50 тысяч человек.

Это говорит о том, что населенный пункт взяли стремительно и дерзко, не дав опомниться противнику.

«Россия пришла. Мы вас ждали мы с 14 года, вас ждали, как Бога. Мы жили и без света, и без воды, мы гонимые тут были как зверье», - поделилась с корреспондентом «Звезды» местная жительница Майя Цайзер.

Ранее публиковались кадры освобождения Селидово, снятые с беспилотника. Город удалось взять под контроль в результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск «Центр». Бойцов, освобождавших населенный пункт, поздравил министр обороны Андрей Белоусов.

#ВС РФ #штурм #освобождение #наш эксклюзив #Шахта #Селидово
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