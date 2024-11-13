Байден спросил журналистку, сможет ли она не удариться о камеру головой

Американский президент Джо Байден во время встречи со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом спросил журналистку, сможет ли она не удариться головой о камеру. Так хозяин Белого дома отреагировал на вопрос о перспективах достижения сделки об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, до конца срока.

«Как вы считаете, вы сможете не удариться головой о камеру сзади вас?», - сказал Джо Байден.

Напомним, президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации. Из-за этого в американском обществе активно обсуждается возможное наличие у него проблем со здоровьем.

В частности, Джо Байден часто путает названия стран, забывает какие-то эпизоды из своей жизни и теряется в пространстве.