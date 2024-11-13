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Байден спросил журналистку, сможет ли она не удариться о камеру головой

Президент США не захотел отвечать на вопрос о заложниках, удерживаемых ХАМАС.
Сергей Лебедев 2024-11-13 09:49:56
© Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, Consolidated News Photos, Global Look Press © Видео: nicksortor, X

Американский президент Джо Байден во время встречи со своим израильским коллегой Ицхаком Герцогом спросил журналистку, сможет ли она не удариться головой о камеру. Так хозяин Белого дома отреагировал на вопрос о перспективах достижения сделки об освобождении заложников, удерживаемых ХАМАС, до конца срока.

«Как вы считаете, вы сможете не удариться головой о камеру сзади вас?», - сказал Джо Байден.

Напомним, президент США уже не раз попадал в неловкие ситуации. Из-за этого в американском обществе активно обсуждается возможное наличие у него проблем со здоровьем.

В частности, Джо Байден часто путает названия стран, забывает какие-то эпизоды из своей жизни и теряется в пространстве.

#сша #Израиль #Джо Байден #Президент #журналистка #вопрос #удар головой
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