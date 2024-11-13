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Шойгу встретился с членом политбюро ЦК КПК Чэнь Вэньцином

Стороны проведут консультации по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядка.
Сергей Лебедев 2024-11-13 07:23:51
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Сегодня в Пекине секретарь Совета безопасности Российской Федерации Сергей Шойгу встретился с членом Политического бюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, руководителем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. Стороны проведут консультации по вопросам общественной безопасности, юстиции и правопорядка.

В начале встречи Сергей Шойгу отметил, что сейчас российско-китайские отношения находятся на беспрецедентно высоком уровне за всю историю. По его словам, всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие РФ и КНР представляют собой образец сотрудничества двух держав в современном мире.

«Российско-китайские связи выстраиваются на основе принципов взаимного уважения, равноправия, доверия, невмешательства во внутренние дела друг друга, поддержки в ключевых для обеих стран вопросах», - добавил секретарь Совбеза РФ.

Ранее Сергей Шойгу встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Они провели ежегодные консультации по стратегической безопасности.

#Китай #Сергей Шойгу #кнр #Пекин #ЦК КПК #встреча #Чэнь Вэньцин
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