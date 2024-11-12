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Шойгу встретился с главой МИД Китая Ван И

Также у секретаря Совбеза России запланированы встречи с высшим политическим руководством Китая.
Ирина Егорова 2024-11-12 08:00:00
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу встретился с министром иностранных дел Китая Ван И. Они поприветствовали друг друга, обменялись рукопожатием и под вспышки камер журналистов удалились из зала. Шойгу и Ван И проведут ежегодные консультации по стратегической безопасности.

Шойгу прилетел в Китай с рабочим визитом, который продлится до 14 ноября. В Пекине запланированы встречи Шойгу с высшим политическим руководством страны.

Также ожидается обсуждение вопросов общественной безопасности, правосудия и правопорядка с членом Политбюро ЦК КПК и секретарем Политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином. На этой встрече стороны обсудят противодействие экстремизму, терроризму и транснациональной преступности.

#Шойгу #кнр #ван и #встреча #рукопожатие
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