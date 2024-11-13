В ВС РФ отмечается 106 лет со дня основания войск РХБЗ

В Российской армии 13 ноября отмечается 106-я годовщина создания войск радиационной, химической и биологической защиты. История этих войск началась в 1918 году, когда была создана химическая служба Красной армии.

Войска радиационной, химической и биологической защиты выполняют разные задачи: выявляют и оценивают радиационную, химическую и биологическую обстановку, проводят специальную обработку войск. Они обеззараживают местность, дороги и сооружения, применяют аэрозоли для маскировки, огнеметно-зажигательные средства для поражения противника и ликвидируют последствия аварий на опасных объектах.

Сегодня войска радиационной, химической и биологической защиты включают в себя соединения, воинские части и подразделения, которые входят в состав военных округов, объединений, соединений видов и родов войск, воинские части и организации центрального подчинения.

Каждый день сотни военнослужащих подразделений РХБЗ проходят подготовку в разных регионах России.

В войсках радиационной, химической и биологической защиты есть части и подразделения разведки, защиты, аэрозольного противодействия, специальной обработки, огнеметные подразделения, подразделения ремонта вооружения и средств радиационной, химической и биологической защиты, расчетно-аналитические станции.

Войска вооружены автоматизированными системами управления, робототехническими комплексами специального назначения, в том числе БПЛА и системами дистанционной разведки.

Тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» тоже состоят на вооружении войск РХБЗ. В их составе есть пехотные огнеметные подразделения, усиленные разведывательными и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Войска РХБ защиты обеспечивают выполнение задач мотострелковыми подразделениями. Бойцы подразделений радиационной, химической и биологической разведки несут боевое дежурство на Запорожской АЭС.

В ходе спецоперации четыре бригады и четыре полка войск РХБЗ удостоены почетного наименования «гвардейские». Четыре офицера получили звания «Герой Российской Федерации». Государственными и ведомственными наградами награждены 4 563 военнослужащих. В их числе 320 кавалеров Ордена Мужества.

Материал подготовили Владимир Рубанов и Николай Баранов.