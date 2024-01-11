В США подтвердили планы послать делегацию на Тайвань после выборов на острове

В Белом доме подтвердили планы отправить «неофициальную» делегацию США на Тайвань после выборов на острове, сообщает ТАСС. Об этом заявил высокопоставленный представитель американской администрации на телефонном брифинге, посвященном выборам главы тайваньской администрации.

Он добавил, что называть сроки и состав делегации еще рано, потому что многие вопросы пока только прорабатываются.

Ранее появились сообщения о том, что в Тайбэй отправится высокопоставленная делегация с участием бывшего замглавы госдепа США Джеймса Штейнберга и экс-оветника по нацбезопасности Стивена Хэдли. Об этом писала Financial Times.

Китай призвал США не вмешиваться в выборы на Тайване после встречи между фактически послом самоуправляющегося острова в США и спикером палаты представителей Майком Джонсоном.

В Пекине официальный представитель МИД Мао Нин осудил эту встречу и призвал законодателей США «разумно и правильно решать вопросы, связанные с Тайванем и прекратить официальный обмен» с Тайванем.

Мао еще раз предупредил правящую партию Тайваня, что их усилия «по поиску независимости при поддержке США обречены на провал».

Встреча состоялась всего за несколько дней до президентских и парламентских выборов на Тайване в субботу, которые Пекин назвал выбором между войной и миром. В гонке за кресла главы и замглавы местной администрации участвуют представители трех политических партий: Демократической прогрессивной партии, которую критикует КНР и которая симпатизирует США, Гоминьдан и Тайваньской народной партией. Обе последние выступают за более тесные связи с Китаем, который считает Тайвань своей территорией.