В крови капитана разбившегося в Таиланде катера с россиянами обнаружен амфетамин

В крови капитана скоростного катера, в результате крушения которого погибла пятилетняя девочка и пострадали шесть российских граждан в Таиланде, обнаружены следы амфетамина. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Как пишет издание, по данным заместителя главы Управления по охране общественного здравоохранения провинции Пхукет Сомсука Сампханпратхи, тест на наркотики выявил нахождение в организме 41-летнего капитана судна вещества, которое относится к категории амфетаминов.

Отмечается, что судмедэксперты сделают повторный анализ для определения точного названия наркотического вещества. Помощник капитана судна также прошел тест на наркотики, результаты которого будут известны позднее.

Ранее при крушении скоростного катера с россиянами на борту погибла пятилетняя девочка. Инцидент произошел в районе острова Майтон неподалеку от города Пхукет в Таиланде. Судно налетело на скалы, в результате чего пострадали шестеро россиян и капитан катера.