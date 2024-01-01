МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
НовостиВидеоТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В крови капитана разбившегося в Таиланде катера с россиянами обнаружен амфетамин

Судмедэксперты сделают повторный анализ для определения точного названия наркотического вещества.
Игнат Далакян 2024-01-01 13:42:01
© Фото: Maksim Konstantinov, Global Look Press

В крови капитана скоростного катера, в результате крушения которого погибла пятилетняя девочка и пострадали шесть российских граждан в Таиланде, обнаружены следы амфетамина. Об этом пишет газета Bangkok Post.

Как пишет издание, по данным заместителя главы Управления по охране общественного здравоохранения провинции Пхукет Сомсука Сампханпратхи, тест на наркотики выявил нахождение в организме 41-летнего капитана судна вещества, которое относится к категории амфетаминов.

Отмечается, что судмедэксперты сделают повторный анализ для определения точного названия наркотического вещества. Помощник капитана судна также прошел тест на наркотики, результаты которого будут известны позднее.

Ранее при крушении скоростного катера с россиянами на борту погибла пятилетняя девочка. Инцидент произошел в районе острова Майтон неподалеку от города Пхукет в Таиланде. Судно налетело на скалы, в результате чего пострадали шестеро россиян и капитан катера.

#в стране и мире #наркотики #катер #Таиланд #капитан судна
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»