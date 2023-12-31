Пятилетняя девочка из России погибла при крушении катера в Таиланде

Пятилетняя девочка погибла в Таиланде при крушении скоростного катера с россиянами на борту, сообщил ТАСС генеральный консул России в Пхукете Владимир Соснов.

Пострадали шестеро россиян и капитан судна. Катер налетел на скалы в районе острова Майтон неподалеку от Пхукета.

Авария произошла 31 декабря около 15 часов по местному времени (11 часов по Москве). На судне также были туристы из других стран.

Российские дипломаты оказывают консульскую помощь пострадавшим в больницах Vajira Phuket Hospital и Bangkok Phuket Hospital, куда россиян привезли с места крушения.

Остров Майтон привлекает туристов белым песком и коралловым рифом. Туда каждый день возят туристов с острова Пхукет, который расположен в 9 километрах.