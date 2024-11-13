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Самолет с главой МЧС России приземлился на Кубе

Визит Александра Куренкова на Кубу призван укрепить двустороннее сотрудничество в области смягчения последствий стихийных бедствий.
Ян Брацкий 2024-11-13 03:02:39
© Фото: EmbRusCuba, Telegram © Видео: EmbRusCuba, Telegram

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл с рабочим визитом на Кубу. Самолет с Министром по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий приземлился в международном аэропорту Хосе Марти, сообщает посольство России на Кубе в своем Telegram-аккаунте.

«Визит направлен на укрепление российско-кубинского сотрудничества в области смягчения последствий стихийных бедствий», - говорится в сообщении ведомства.

В аэропорту Куренкова встретил посол России на Кубе Виктор Коронелли и заместитель министра внутренних дел Республики Куба бригадный генерал Хесус Мануэль Бурон Табит.

Напомним, ранее Куба пережила удар урагана «Рафаэль», в результате чего на острове полностью была отключена электросистема. Специалисты отнесли ураган «Рафаэль» к третей категории. Скорость ветра в его эпицентре достигала 185 километров в час.

Российских туристов заблаговременно предупредили об урагане. Дипломаты призвали соотечественников соблюдать меры предосторожности, следовать указаниям местных властей и зарядить мобильные гаджеты, чтобы оставаться на связи.

#ураган #Куба #Визит #МЧС России #Куренков
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